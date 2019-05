Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressemitteilung der PI Betzdorf vom 12.05.2019

Betzdorf (ots)

Daaden Verkehrsunfall mit Sachschaden

Am 11.05.2019, 14.36 h, befuhren ein 41-jähriger Fahrer einer Arbeitsmaschine (Traktor mit Anhänger) und ein 31-jähriger Pkw-Fahrer hintereinander die K109, Daadener Straße, von Derschen kommend in Fahrtrichtung Daaden. Kurz vor einer Rechtskurve überholte der Pkw-Fahrer, obwohl er nicht die gesamte Strecke übersehen konnte. Ein Pkw kam ihm plötzlich entgegen und er musste nach rechts ausweichen. Beim Wiedereinscheren touchierte er dann das linke Vorderrad des Traktors, wobei nur am Pkw Sachschaden entstand. Der Traktor sowie der entgegenkommende Pkw blieben unbeschädigt.

Bei der Unfallaufnahme wurde Alkoholgeruch beim Traktorfahrer festgestellt. Eine Blutentnahme wurde angeordnet. Nun muss auch er mit einer Anzeige rechnen.

Mudersbach Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am 11.05.19, 16.21 h, befuhr eine 27-jährige Pkw-Fahrerin die Koblenzer Straße in Mudersbach aus Richtung Niederschelderhütte kommend in Richtung Kirchen. Als ihr Kind auf dem Rücksitz anfing zu schreien, drehte sie sich kurz um und übersah dabei den am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten Pkw eines 22-jährigen Mannes. Die 27-jährige fuhr ungebremst auf, sodass erheblicher Sachschaden in Höhe von 9.000.-EUR entstand und sie selbst durch den Aufprall leicht verletzt wurde.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Betzdorf

PHK Moog

Telefon: 02741-926-0

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell