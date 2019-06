Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190606 - 623 Frankfurt-Bockenheim: Körperverletzung

Frankfurt (ots)

(fue) Zu einer tätlichen Auseinandersetzung kam es am Mittwoch, den 5. Juni 2019, gegen 18.35 Uhr, in der Montgolfier-Allee.

Hier trafen mindestens drei Personen aufeinander, welche sich zu einer Aussprache treffen wollten. Dabei handelte es sich um einen 19-jährigen Frankfurter, der in Begleitung eines 18-jährigen Bekannten erschien, sowie um einen 21-jährigen Frankfurter. Hintergrund zu der dann stattgefundenen Auseinandersetzung dürfte der Umstand sein, dass der 21-Jährige eine Beziehung zu einer Frau unterhält, die vormals mit dem 19-Jährigen liiert war.

Offensichtlich traktierten dann der 19-Jährige und der 18-Jährige den 21-Jährigen mit einem Hammer, einer Wasserwaage, einem Gürtel und einem Schraubendreher. Die Tatmittel konnten später am Tatort aufgefunden werden. Der 21-Jährige musste später in einem Krankenhaus behandelt werden. Die Beschuldigten hatten sich zunächst vom Tatort entfernt, stellten sich aber gegen Mitternacht der Polizei.

Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

