Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190606 - 626 Frankfurt-Rödelheim: Drogen im Gebüsch

Frankfurt (ots)

(mc) Am Dienstag (04. Juni 2019) fanden Kinder in der Nähe eines Spielplatzes im Zentmarkweg eine größere Menge Haschisch.

Am späten Nachmittag gegen 17.40 Uhr rief die besorgte Mutter einer Grundschülerin auf dem 11. Polizeirevier an und informierte über den Rauschgiftfund ihrer 6-jährigen Tochter.

Die alarmierte Streife beschlagnahmte die insgesamt knapp 400 g Haschisch. Das Frankfurter Rauschgiftkommissariat hat nun die Ermittlungen in der Sache aufgenommen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell