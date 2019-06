Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190607 - 628 Frankfurt - Bornheim/Westend: Serie von Lenkraddiebstählen

Frankfurt (ots)

(hol) In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (05. Juni - 06. Juni 2019) entwendeten Autoknacker die Lenkräder von insgesamt vier Autos in der Vereinsstraße und im Kettenhofweg.

Mehrere Frankfurter staunten nicht schlecht, als sie gestern Morgen zu ihren Fahrzeugen zurückkamen. Unbekannte hatten diese in der Nacht nämlich aufgebrochen. Anschließend bauten sie die Lenkräder komplett aus. In einem Fall in der Vereinsstraße erbeuteten sie auch das fest eingebaute Navigationsgerät. Bei allen betroffenen Autos handelte es sich um BMW.

Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei unter 069 / 755-52199 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell