Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Gefahrenstelle durch tief hängendes Telefonkabel

Bild-Infos

Download

Rivenich (ots)

Am Samstag, 29.06.2019, meldet gegen 15.15 h ein Verkehrsteilnehmer eine Gefahrenstelle durch ein tief hängendes Stromkabel hinter einer scharfen Kurve auf der K 41 in Höhe der TBA Rivenich. Die Überprüfung ergab, dass es sich nicht um ein Stromkabel, sondern ein Telefonkabel handelte. Die Kabelführung bzw. der Kabelspanner am Telefonmasten war gebrochen, sodass das Kabel nun nach unten durchhing. Das Kabel befand sich nur noch ca. 3 m über der Fahrbahn. Vor Ort erschien ein Mitarbeiter der Westnetz AG, der ebenfalls aufgrund eines Anrufes des Verkehrsteilnehmers bei der Störungsstelle alarmiert worden war. Zusammen mit diesem Mitarbeiter gelang es den Verkehr vor der Gefahrenstelle mit rot-weißem Flatterband zu warnen, bis Telekommitarbeiter die Gefahrenstelle beseitigten.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Wittlich



Telefon: 06571-9152-0

www.polizei.rlp.de/pd.wittlich



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell