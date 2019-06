Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Brand zerstört Carport und verursacht erheblichen Sachschaden

Gerolstein (ots)

Am Samstagabend, 29.06., gegen 19.45 Uhr, geriet ein Carport und die angrenzende Hecke in der Bergstraße von Gerolstein in Brand. Der Brand ergriff im Verlauf das untergestellte Fahrzeug sowie daneben geparkte Fahrzeuge. Der schnelle Einsatz der Feuerwehr verhinderte das Übergreifen auf das angrenzende Haus. Durch den Brand wurde das Carport und das untergestellte Fahrzeug zerstört, die zwei in der Nähe geparkte PKWs wurden z.T. stark beschädigt und die Hausfassade des angrenzenden Haus sowie das Vordach eines benachbarten Hauses teilweise erheblich angebrannt. Der Schaden beziffert sich auf ca. 70.000 - 100.000 Euro. Im Einsatz befanden sich vier Feuerwehren der Verbandsgemeinde Gerolstein, der Rettungsdienst des DRK, Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Daun und der Kriminalpolizei Wittlich.

