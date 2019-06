Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Fahren unter Drogeneinfluss

Wittlich (ots)

Am Freitag, 28.06.2019 bemerkt eine Polizeistreife gegen 14.30 h in der Eifelstraße in Wittlich einen VW Golf, der beim Anblick des Streifenwagens plötzlich Gas gibt und immer schneller wird. Nach kurzer Verfolgungsfahrt wird der Golf angehalten und der 23-jährige kontrolliert. Hierbei stellen die Beamten bei dem Fahrer Anzeichen fest, die auf einen Drogenkonsum hindeuten. Der Drogentest bestätigt den Konsum von Cannabis. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen, der Pkw Schlüssel und der Führerschein sichergestellt.

