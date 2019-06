Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Kyllburg (ots)

Am Dienstag wurde auf einem Parkplatz in der Bahnhofstraße ein silberner 3er BMW im Bereich der Fahrerseite beschädigt. Der Vorfall ereignete sich zwischen 07.30 Uhr und 17.00 Uhr und wurde vermutlich beim Ein- oder Ausparken eines anderen Fahrzeuges verursacht. Hinweise werden an die Polizei Bitburg, Tel.: 06561 / 9685-0, erbeten.

