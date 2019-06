Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Pressemeldung der Polizei Daun vom 28.06.2019

Wittlich (ots)

Ereignis: Abfälle brennen, Feuerwehr im Einsatz

Ort: Gerolstein, Am Graben

Zeit: 27.06.2019, 14.15 Uhr

Unbekannte Personen entleerten zunächst vermutlich den Inhalt eines städtischen Müllbehälters im Bereich einer Hecke. Möglicherweise zündeten die Personen den Unrat danach an und entfernten sich. Die von Zeugen alarmierte Feuerwehr Gerolstein rückte mit 6 Kräften an und verhinderte ein Übergreifen des Brandes auf die nahe gelegene Hecke. Das Feuer wurde gelöscht. Zeugen, die Hinweise zu dem/den Verursachern geben können, wenden sich bitte an die Polizei Gerolstein, 06591-95260

