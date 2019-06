Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht in Zell, Corray 45

Zell (Mosel) (ots)

In der Nacht vom 26.06.19 auf den 27.06.19 zwischen 20:45 Uhr und 10:30 Uhr ereignete sich in Zell in der Straße "Corray", in Höhe der Hausnummer 45, ein Verkehrsunfall mit Flucht. Ein dort abgestellter grauer Golf wurde durch ein unbekanntes Fahrzeug, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, an der hinteren Stoßstange, beschädigt.

Zeugen die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Zell in Verbindung zu setzten: 06542/9867-0.

