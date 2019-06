Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unbekannter fährt durch Maisfeld

Bollendorf (ots)

Ein unbekannter Autofahrer fuhr am Montag gegen 20.50 Uhr im Bereich Dillingerbrück mit einem PKW durch ein eingezäuntes Maisfeld und zerstört so einen Teil der Maispflanzen und den umgebenden Elektrozaun. Nach dem Hinweis eines Zeugen dürfte der Schaden durch einen silbernen Kleinwagen verursacht worden sein. Weitere Hinweise zum Verursacher werden an die Polizei Bitburg, Tel.: 06561 / 9685-0, erbeten.

