Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Wittlich (ots)

Am Dienstag, den 25.06.2019, fährt zwischen 10:45 Uhr und 13:30 Uhr ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer auf dem Parkplatz einer Anwaltskanzlei in der Kurfürstenstraße in Wittlich gegen einen roten geparkten BMW und entfernt sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Am Fahrzeug der Geschädigten entsteht hierdurch ein nicht unerheblicher Sachschaden. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Wittlich in Verbindung zu setzen. Tel: 06571-926-0

