Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Krummhörn - Motorradfahrer leicht verletzt

Altkreis Norden (ots)

Verkehrsgeschehen

Krummhörn - Motorradfahrer leicht verletzt

Ein 26 Jahre alter Motorradfahrer aus Emden ist am Montag bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt worden. Nach bisherigem Erkenntnisstand war er mit einer Kawasaki auf der Greetsieler Straße in Richtung Greetsiel unterwegs. Hinter der Einmündung Middelstewehrster Weg fiel er in einer Rechtskurve gegen 15:30 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache von seinem Motorrad. Dabei kam er nach links von der Straße ab und beschädigte den Gartenzaun von zwei Grundstücken.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Pressestelle

Wiebke Baden

Telefon: 04941 606104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell