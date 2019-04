Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Einbruch in Wohnhaus; Norddeich - Dachbox von geparktem Auto gestohlen; Norden - Einbruch in Gärtnerei; Norden - Pedelec gestohlen

Altkreis Norden (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Einbruch in Wohnhaus

Zu einem Wohnhaus an der Heerstraße in Norden haben sich Unbekannte am Montag gewaltsam Zutritt verschafft. Sie gelangten vormittags, zwischen 10 Uhr und 11 Uhr, durch ein Fenster in das Haus und entwendeten unter anderem Bargeld. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter Telefon 04931 9210.

Norddeich - Dachbox von geparktem Auto gestohlen

Unbekannte haben von einem geparkten weißen Volvo XC60 in Norddeich eine auf dem Autodach befestigte Dachbox gestohlen. Der Wagen war zwischen Freitag, 10:45 Uhr, und Montag, 13:30 Uhr auf dem Inselparkplatz P2 abgestellt. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter Telefon 04931 9210.

Norden - Einbruch in Gärtnerei

Unbekannte haben sich zwischen Donnerstag, 18.04., und Dienstag, 23.04., gewaltsam Zutritt zu Bürocontainern einer Gärtnerei in Norden verschafft. Die Täter entwendeten aus den Bürocontainern in der Heerstraße nach bisherigem Erkenntnisstand Bargeld und ein Tablet. Der Vorfall ereignete sich zwischen Donnerstag, 18.04., 17 Uhr, und Dienstag, 23.04., 7:20 Uhr. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise unter Telefon 04931 9210.

Norden - Pedelec gestohlen

Ein silbernes Pedelec der Marke Gazelle ist am Samstagabend in Norden gestohlen worden. Das Pedelec war zum Tatzeitpunkt zwischen 19:30 Uhr und 21:45 Uhr an der Badestraße abgestellt und verschlossen gewesen. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 04931 9210.

