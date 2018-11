POL-VIE: Nettetal-Lobberich: Brand einer Wohnung am Caudebec Ring

Nettetal-Lobberich (ots) - In den frühen Morgenstunden des Mittwoch wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus auf dem Caudebec-Ring gerufen. In einer Wohnung im vierten Stock war ein Feuer ausgebrochen. Die Wohnung brannte vollständig aus, auch andere Wohnungen des Hauses wurden durch den Rauch beschädigt. Der 55-jährige Wohnungsinhaber sowie eine 66-jährige Bewohnerin des Hauses erlitten Rauchgasvergiftungen. Die Brandermittler der Kriminalpolizei gehen davon aus, dass eine brennende und einige Zeit unbeobachtet gebliebene Zigarre den Brand ausgelöst hat. /wg (1629)

