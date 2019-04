Polizei Essen

POL-E: Essen/ Mülheim an der Ruhr: Polizei und Ruhrbahn fahren ab Dienstag gemeinsam Streife - Jungfernfahrt des polizeilich designten Linienbusses startet am Essener Polizeipräsidium

Essen (ots)

45117 E/ 45468 MH: Am kommenden Dienstag, 9. April 2019 stellt Polizeipräsident Frank Richter ab 10:30 Uhr ein neues Großfahrzeug für die Städte Essen und Mülheim an der Ruhr vor. Gemeinsam mit den Verkehrsbetrieben der Ruhrbahn darf das Präsidium einen neuen Linienbus präsentieren, dessen auffällige Gestaltung den Bürgern in unseren Städten sicherlich in den nächsten Wochen ins Auge fallen wird. Mit seinen 360 Pferdestärken und 28.000 kg Gewicht, die auf über 18 Metern verteilt sind, wäre das Großfahrzeug auch geeignet, die Essener Polizeihundertschaft mit der kompletten Hundestaffel zu den Einsätzen zu transportieren. 150 Steh- und Sitzplätze stehen in dem neuen Mercedes-Benz-Citaro zur Verfügung. Die "Ruhrbahn" machte aber bereits schmunzelnd deutlich, dass der Gelenkbus ausschließlich für die Bürger in unseren Städten eingesetzt werden soll. Bei der informativen Jungfernfahrt, die vom Polizeipräsidium an der Büscherstraße auch zur neuen Liegenschaft an der Theodor-Althoff-Straße führt, begleiten den Polizeipräsidenten und den Geschäftsführer der Ruhrbahn, Herr Bonan, u.a. der Oberbürgermeister der Stadt Mülheim an der Ruhr, Herr Scholten, der erste Bürgermeister der Stadt Essen, Herr Jelinek und der Vorsitzende des Polizeibeirates, Herr Tuppeck. Interessierte Medienvertreter, die zu der Jungfernfahrt herzlich eingeladen sind, erhalten Informationen zu Haltestellen, Marschverpflegung, Fahrzeiten und Bustickets unter der bekannten Rufnummer der Pressestelle, wo sie auch ihre persönliche Akkreditierung erhalten. Die Vorstellung beginnt um 10.30 Uhr im Foyer des Polizeipräsidiums und endet dort gegen 12:30 Uhr./ Peke

