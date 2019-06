Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Gestohlene Spielgeräte wieder aufgefunden

Neuerburg (ots)

Die auf dem Gelände der Grund- und Realschule an zwei Spiel- und Klettergeräten entwendeten Anbauteile wurden am Mittwoch aufgefunden. Nach der Pressemitteilung vom 25.06.2019 entdeckte ein aufmerksamer Zeuge die Teile am Beginn des Wanderweges vom Leuschhof nach Krautscheid und informierte die Polizei. Wer die Anbauteile dort abgelegt hat, ist weiterhin nicht bekannt.

