Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Geschwindigkeitskontrolle

Sankt Julian (ots)

Auf der K 26 zwischen Glanbrücken und Gumbsweiler hat die Polizei am Montagmittag eine Geschwindigkeitsüberwachung durchgeführt. In Höhe von Kindertagesstätte und Grundschule wurde die Einhaltung der 30 Kilometer / Stunde - Beschränkung überprüft. Neun Verkehrsteilnehmer waren zu schnell. Sie wurden auf die Gefahrenmomente an dieser Stelle der Umfahrmöglichkeit der gesperrten Hauptstraße in Sankt Julian hingewiesen.

