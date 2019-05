Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Versuchter Einbruch in Shisha-Bar

Altenglan (ots)

Am Dienstag gegen 02.30 Uhr versuchten 4 männliche Personen die Eingangstür der Shisha-Bar in der Bahnhofstraße aufzuhebeln. Nachdem dies nicht gelang flüchteten die Täter in einem weißen Pkw mit schwarzem Dach in Richtung Mühlbach.

Hinweise bitte an die Polizei Kusel, 06381/919-0.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Kaiserslautern



Telefon: 0631 369-1080

www.polizei.rlp.de/pd.kaiserslautern



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell