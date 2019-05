Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Zeuge meldet Auffälligkeit

Deimberg (ots)

Ein verantwortungsvoller Zeuge hat sich am Sonntagabend ein Lob der Polizei verdient. Er hatte der Dienststelle seine Beobachtungen zu einem Transporter mit ausländischem Kennzeichen gemeldet. Ihm war aufgefallen, dass der fremde Wagen im Ort an zwei unterschiedlichen Stellen geparkt war. Die Überprüfung durch die Polizei ergab dann doch einen Grund warum der Fahrzeugführer mit seinem Transporter in Deimberg übernachten wollte. Er hatte Material für die Baustelle am Dorfgemeinschaftshaus geladen, welches am Montag abzuladen war.

