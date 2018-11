POL-RT: Unfallflucht in Ostfildern (Zeugenaufruf)

Reutlingen (ots) - Ostfildern (ES): Unfallflucht (Zeugenaufruf)

Am frühen Sonntagmorgen ist es zwischen 04.15 und 04.45 Uhr in der Parksiedlung in der Zinsholzstraße, an der Einmündung zur Ostpreußenstraße zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen, bei der Fremdschaden in Höhe von ca. 4.000 Euro entstanden ist. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker befuhr die Zinsholzstraße in Fahrtrichtung Rinnenbachstraße. Hierbei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen dort abgestellten Kraftfahrzeuganhänger, der dadurch zunächst gegen die an die dortige Sportschule angrenzende Lärmschutzwand und im Anschluss gegen einen geparkten Renault Transporter geschleudert wurde. Zeugen hatten gegen 04.30 Uhr einen lauten Knall bemerkt und anschließend einen PKW beobachtet, welcher mit defekten Scheinwerfern langsam von der Zinsholz- in die Sudetenstraße fuhr, in der Sackgasse wendete und schließlich über die Ostpreußenstraße in Richtung Parkstraße davonfuhr. Nach ersten Ermittlungen, dürfte es sich bei dem Flüchtenden um einen silberfarbenen Mitsubishi Outlander aus dem Jahr 2012 handeln, welcher im rechten Frontbereich erhebliche Beschädigungen aufweisen dürfte. Wem ein solches Fahrzeug aufgefallen ist, wird gebeten das Polizeirevier Filderstadt unter Tel. 0711 / 70913 zu informieren.

