POL-RT: Raub - Widerstand - Verkehrsunfälle - Einbruch

Reutlingen (ots) - Versuchter Raub (ZEUGENAUFRUF)

Ein bislang unbekannter Täter hat am Samstagabend gegen 21:45 Uhr versucht, in der Reutlinger Pomologie einem 16-jährigen Jugendlichen den Rucksack gewaltsam zu entwenden. Der Geschädigte befand sich auf der Brücke zwischen der Pomologie und dem Volkspark, als der Täter auf ihn zukam und ihm plötzlich zwei Mal ins Gesicht schlug. Anschließend entriss er ihm den Rucksack. Da der Geschädigte sofort den polizeilichen Notruf wählte und weitere Zeugen hinzukamen, ließ der Täter den Rucksack fallen und flüchtete in die Pomologie und weiter in Richtung Wohngebiet Lerchenbuckel. Der Täter wird beschrieben als männlich, ca. 18 Jahre alt, ca. 165 cm, dicke Statur, schwarze Haare mit "Undercut", Vollbart und Brille. Bekleidet war der Täter mit einem weißen Pulli mit roter Aufschrift, blauer Jeans und schwarzer Jacke Hinweise nimmt das Polizeirevier Reutlingen entgegen, unter Telefonnummer: 07121/942-0

Reutlingen (RT) - Unter Alkohol gefahren und Widerstand geleistet

Ein 33-jähriger Autofahrer hat am Samstagmittag gegen 13:00 Uhr in der Reutlinger Innenstadt einen Polizeieinsatz verursacht. Der Mann sei nach Zeugenaussagen im Bereich einer Lokalität in der Karlstraße mit einem blauen SUV aufgefallen, wie er dort "umherfahren" würde. Die Zeugen äußerten den Verdacht, dass der Autofahrer betrunken sei. Nach kurzzeitiger Fahndung, konnte das Fahrzeug mit dem 33-Jährigen am Steuer angetroffen werden. Dieser gab bei der Kontrolle an, dass er zuvor Alkohol konsumiert habe und nicht im Besitz eines Führerscheins sei. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte diese Aussage, weshalb eine Blutentnahme durchgeführt werden sollte. Als dem Fahrzeuglenker die Maßnahme erklärt wurde, wollte sich der Mann entfernen, woraufhin die Beamten den Mann an den Armen festhielten und ihm schließlich Handschellen anlegen mussten. Im Krankenhaus kam es erneut zu einer Rangelei zwischen dem Mann und den eingesetzten Beamten, so dass ein Beamter in der Folge leicht verletzt wurde. Da sich der 33-Jährige auch nach Abschluss der Maßnahme nicht beruhigen konnte, wurde er nach richterlicher Anordnung bis zum Abend im amtlichen Gewahrsam untergebracht. Den Beschuldigten erwartet nun eine Anzeige, unter anderem wegen Fahrens unter Alkoholeinwirkung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung. Ob er im Besitz eines Führerscheins ist, muss noch ermittelt werden.

Reutlingen (RT) - Versuchte Unfallflucht unter Alkoholeinwirkung

Ein 32-jähriger Mann hat gegen Mitternacht zum Sonntag versucht, sich nach einem Verkehrsunfall vom Unfallort zu entfernen. Zuvor fuhr er mit seinem Ford die Hopfengartenstraße in Richtung Reutlinger Straße, als er nach Zeugenaussagen stark beschleunigte und nach links steuerte. Sein Auto prallte gegen einen geparkten Audi, wurde zurück auf die Fahrbahn abgewiesen und kam dort mittig zum Stehen. Mitarbeiter des Rettungsdienstes mussten den Unfallfahrer bis zum Eintreffen der Polizei festhalten, da der Mann versuchte, sich vom Ort des Geschehens zu entfernen. Der Grund hierfür war den Beamten der Polizei schnell klar, denn in der Atemluft des Mannes konnten sie deutlichen Alkoholgeruch feststellen. Ebenso muss derzeit ermittelt werden, ob der Unfallfahrer überhaupt im Besitz eines gültigen Führerscheins ist. Als der Mann zur Behandlung seiner leichten Verletzungen ins Krankenhaus gefahren wurde, ließen die Beamten gleich eine Blutprobe entnehmen. Der entstandene Sachschaden beträgt mehrere tausend Euro.

Tübingen (TÜ) - Hoher Sachschaden und zwei leicht Verletzte nach Verkehrsunfall

Ein Auffahrunfall mit hohem Sachschaden und zwei leicht verletzten Personen hat am späten Samstagmorgen für Behinderungen auf der B 28 in Tübingen gesorgt. Eine 45-jährige Frau beabsichtigte mit ihrem Golf von der B 27 auf die B 28 in Richtung Stadtmitte abzufahren. An der Einmündung zur Reutlinger Straße fuhr sie zunächst langsam an den Einmündungsbereich heran und beschleunigte dann ihr Fahrzeug. Sie erkannte dann aber zu spät, dass Fahrzeuge auf der B 28 abbremsen mussten und stieß mit hoher Wucht auf das Heck eines VW Kombis, so dass beim Golf der Dame beide Airbags auslösten. Die Beifahrerin des Kombis sowie ein Mitfahrer der Golf-Fahrerin wurden mit leichten Verletzungen vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Der Golf musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen beträgt nach hiesigen Schätzungen weit mehr als zehntausend Euro.

Kirchheim u.T. (ES) - LKW schiebt mehrere Fahrzeuge ineinander

Am Samstag gegen 14:55 Uhr hat ein LKW-Fahrer auf dem Rastplatz Kruichling mit seinem Fahrzeug erheblichen Schaden verursacht. Der 47-jährige Mann aus Weißrussland wollte mit seinem 40-Tonner aus einem Parkplatz auszuparken und touchierte zuerst mit seinem rechten Außenspiegel einen abgestellten Lkw. Er fuhr weiter und streifte einen weiteren LKW am linken Rand. Ohne anzuhalten fuhr er weiter, blieb in einer Rechtskurve auf dem Parkplatz an einem weiteren Lkw hängen und rammte schließlich einen vierten LKW, in dem er sich mit seinem Fahrzeug verkeilte. Aufmerksame Zeugen eilten herbei und nahmen dem Fahrer den Zündschlüssel des LKW ab, um eine Weiterfahrt zu unterbinden. Die Beamten stellten bei der Unfallaufnahme sogleich auch einen stichhaltigen Grund fest, warum der Fahrer seinen LKW offensichtlich nicht unter Kontrolle hatte. Der Mann stand erheblich unter Alkoholeinfluss, weshalb ihm eine Blutprobe entnommen werden musste. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro. Mit einer Seilwinde mussten die verkeilten LKW auseinander gezogen werden. Ebenfalls muss derzeit geprüft werden, ob der LKW des Unfallfahrers eine gültige Zulassung besitzt.

Gomaringen (TÜ) - Bei Verkehrsunfall nicht angegurtet und schwer verletzt

Ein 60-jähriger BMW-Fahrer hat sich am Samstagabend um kurz vor 22:00 Uhr bei einem Unfall schwer verletzt. Der Mann fuhr auf der Landstraße 384 von Ohmenhausen in Richtung Gomaringen, als er nach rechts in eine Parkbucht fuhr um hinter ihm fahrende Autos durchfahren zu lassen. Er beabsichtigte dort zu wenden, um wieder in Richtung Ohmenhausen zu fahren und übersah die Mercedes S-Klasse eines 64-jährigen Mannes, der von Gomaringen in Richtung Ohmenhausen unterwegs war. Es kam zur Kollision zwischen beiden Fahrzeugen, wobei der BMW-Fahrer schwer verletzt wurde. Nach ersten Ermittlungen hatte der Fahrer keinen Sicherheitsgurt angelegt und wurde im Fahrzeug umhergeschleudert. Der Sachschaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt.

Rottenburg (TÜ) - In Einfamilienhaus eingebrochen

Ein bislang unbekannter Täter ist am frühen Freitagabend in Neustetten-Remmingsheim in ein Einfamilienhaus eingestiegen. Der Täter nutzte die Abwesenheit der Hausbewohner am Freitagabend zischen 17:30 Uhr und 21:50 Uhr aus, hebelte im Erdgeschoss ein Fenster auf und gelangte so ins Innere des Einfamilienhauses. Dort durchwühlte der Täter sämtliche Schränke und Kommoden. Am aufgehebelten Fenster entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Ermittlungen zur Tat und zum Diebesgut dauern an.

