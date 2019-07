Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Bleialf (ots)

In der Nacht von Freitag, den 28.06.2019 auf Samstag, den 29.06.2019 kam es in Bleialf zu einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht. Ein unbekannter Fahrzeugführer befuhr die Bahnhofstraße mit seinem Pkw in Richtung Ortsmitte. In Höhe der Hausnummer 11 kam der Pkw in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem dort aufgestellten Zaun. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich telefonisch oder per E-Mail mit der Polizei Prüm (06551/9420, pipruem.dgl@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

