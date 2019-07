Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Mutmaßlicher Drogendealer festgenommen Verbandsgemeinde Wittlich-Land

KI Wittlich (ots)

Am Donnerstag, dem 27.06.2019, wurde in Wittlich ein 33-jähriger Mann aus dem Bereich der Verbandsgemeinde Wittlich-Land festgenommen, welcher im Verdacht steht, in nicht geringen Mengen mit verschiedenen Betäubungsmitteln zu handeln.

Nach einem Hinweis aus der Bevölkerung ergab sich zunächst der Verdacht, dass der Mann in dem von ihm bewohnten Haus eine sogenannte Indoor-Plantage betreibt.

Der Verdacht konnte durch die polizeilichen Ermittlungen so erhärtet werden, dass auf Antrag der Staatsanwaltschaft Trier ein Durchsuchungsbeschluss erlassen wurde. Dieser wurde Anfang Juni vollstreckt. Die Ermittler der Kriminalinspektion Wittlich fanden dabei zahlreichen Cannabispflanzen in unterschiedlichen Aufzuchtstadien, gut 400 g Marihuana, ca. 150 g Haschisch, knapp 1 Kg Amphetamin und über 2000 Ecstasy-Tabletten.

Der Verdächtige, der bei der Durchsuchung seiner Wohnräume nicht angetroffen werden konnte, hielt sich in der Folgezeit verborgen.

Im Rahmen intensiver Fahndungsmaßnahmen der Kripo Wittlich konnte er am vergangenen Donnerstag in Wittlich angetroffen und festgenommen werden. Die Ausrede des Mannes, dass er mit seinem Bruder verwechselt werde, half ihm dabei nicht. Anhand seiner Fingerabdrücke wurde er identifiziert und auf Antrag der Staatsanwaltschaft Trier dem Haftrichter vorgeführt. Untersuchungshaft wurde angeordnet. In der Folge wurde der Mann in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Rückfragen bitte an:



Kriminalinspektion Wittlich

Schloßstraße 11

54516 Wittlich

Tel.: 06571 95000

kiwittlich@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell