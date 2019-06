Polizeidirektion Bad Segeberg

Diebesgut aufgefunden - Eigentümer gesucht

Bad Segeberg (ots)

Am 29.04.2019 kam es in Wakendorf II zur Festnahme von zwei flüchtigen Tätern nach einem Wohnungseinbruch in Tangstedt/Kreis Stormarn (siehe hierzu auch: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/4258782).

Im Rahmen der Ermittlungen konnten am 03.05.2019 diverse Schmuckstücke in der vermutlichen Unterkunft der Täter in Norderstedt sichergestellt werden. Die Ermittlungen führten zu weiteren Wohnungseinbruchsdiebstahlen in den Landkreisen Pinneberg, Segeberg, Ostholstein und Stade.

Die Kriminalpolizei geht davon aus, dass die Täter seit Anfang März 2019 in Norddeutschland aktiv gewesen sind. Unter https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/POLIZEI/Fahndungen/fahndungen_sachfahndung/pdSE_257003_2019/pdSE_257003_2019.html können Sie Fotoaufnahmen der sichergestellten Schmuckstücke einsehen.

Wer diese Gegenstände wiedererkennt oder auch selbst Eigentümer ist, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Pinneberg unter 04101-202-280 zu melden

