Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Schule - Täter dringen in Kunstraum ein

Herford (ots)

(kup) In der Zeit zwischen Montag (3.6.), um 18:00 Uhr und Dienstag, um 18:55 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in eine Schule an der Salzufler Straße ein. Um in das Innere des Gebäudes zu gelangen, hebelten sie das Fenster des Kunstraums auf. Nachdem sie den Raum betreten hatten, brachen sie mehrere Schränke auf und durchwühlten diese. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten diverse Spuren sichern. Mögliches Diebesgut wird derzeit noch ermittelt. Der bislang entstandene Schaden beläuft sich auf mindestens 1.050 Euro. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich mit der Direktion Kriminalität unter der Telefonnummer 05221/8880 in Verbindung zu setzen.

