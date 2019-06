Kreispolizeibehörde Herford

(kup) Am Dienstag (4.6.), um 17:35 Uhr, ereignete sich an der Schloßstraße / Ecke Eichholzstraße ein Unfall mit Personenschaden. Ein 31-Jähriger aus Bünde fuhr mit seinem silbernen Golf auf der Eichholzstraße in Richtung Weselerstraße. Gleichzeitig fuhr ein 44-jährger Mann aus Bünde mit seinem schwarzen Nissan Navara auf der Schloßstraße in südlicher Richtung. Beide Verkehrsteilnehmer beabsichtigten die Kreuzung in ihrer jeweiligen Fahrtrichtung geradeaus zu überqueren. Dabei stießen die beiden Wagen in der Kreuzung zusammen. Ein Fahrer verletzte sich leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Golf war nicht mehr fahrbereit und wurde von einem Unternehmen abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mindestens 3.075 Euro.

