Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall mit Flucht - Motorradfahrer gesucht

Hiddenhausen (ots)

(kup) Am Montag (3.6.) um 9:20 Uhr fuhr ein bislang unbekannter Motorradfahrer an der Kreuzung Bünder Straße/Löhner Straße auf einen stehenden PKW auf. Die 51-jährige Fahrerin eines grauen Fiat 199 hielt an einer roten Ampel. Das hinter ihr fahrende Motorrad fuhr auf. Die beiden Unfallbeteiligten verließen ihre Fahrzeuge und sprachen miteinander. Am Unfallort wurden zunächst keine Beschädigungen wahrgenommen. Beide Verkehrsteilnehmer fuhren weiter. Zu Hause angekommen stellte die Frau jedoch fest, dass die Stoßstange und die Kofferraumklappe beschädigt wurden. In der Folge erstattete sie Anzeige auf der nächsten Polizeiwache. Die Polizeibeamten sicherten Spuren an dem beschädigten Fahrzeug. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mindestens 1.200 Euro. Die Polizei ist nun auf der Suche nach dem Motorradfahrer der am Unfall beteiligt war. Hinweise erbittet die Polizei Herford unter der Telefonnummer 05221 - 888 0.

