Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Vier Pkw aufgebrochen - Täter schlagen Scheiben ein

Kirchlengern (ots)

(sls/kup) In der Nacht zu Montag (03.06.) kam es zu mindestens vier Aufbrüchen an geparkten Autos. In allen Fällen schlugen unbekannte Täter Scheiben ein und entwendeten Wertgegenstände. In einem Fall parkte ein weißer Ford Focus unter einem Carport am Bünder Feldweg. Die Täter entwendeten aus dem Handschuhfach eine Geldbörse mit diversen Papieren und etwas Bargeld. Bei einem zweiten Fahrzeug handelt es sich um einen blauen VW Passat der am Oberfeldweg auf einem Grundstück abgeparkt wurde. Hier schlugen die Täter die Scheibe der Beifahrertür ein und entwendeten eine schwarze Tasche mit Personalpapieren, sowie ein Schifferdienstbuch. Ein dritter Wagen wurde an der Brandhorststraße angegangen. Nachdem die Täter eine Scheibe eingeschlagen hatten, entwendeten sie ein Portemonnaie und flohen. Im vierten Fall schlugen die Unbekannten am Oberholzweg zu und beschädigten einen schwarzen 1er BMW. Die Täter entwendeten eine Handtasche samt Geldbörse. Die gestohlene Tasche samt Inhalt wurde am Vormittag im Vorgarten wenige hundert Meter vom Tatort entfernt gefunden. Die Täter hatten das Bargeld entwendet und die Tasche in einem Vorgarten zurückgelassen. Wer Hinweise zu den beiden Aufbrüchen geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei Herford unter der Telefonnummer 05221/888 0. Die Polizei rät: lassen Sie keine Taschen und Wertsachen im Auto liegen. Sichtbar positionierte Portemonnaies, Handtaschen sowie Bargeld sind ein Anreiz für Diebe, die Fenster einzuschlagen und Ihr Eigentum zu stehlen. Nehmen Sie Ihre Wertsachen aus dem Auto heraus.

