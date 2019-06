Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Baumarkt- Täter entwenden hohen Geldbetrag

Herford (ots)

(sls) In der Nacht zu Sonntag (4.6.) kam es in der Zeit von 01:50 Uhr und 03:40 Uhr zu einem Einbruch in einen Baumarkt im Babenbecker Feld in Herford. Unbekannte Täter drangen durch ein rückliegendes Fenster in das Innere des Marktes. Um sich im Gebäude bewegen zu können, wurden einige Sicherheitsvorkehrungen außer Betrieb gesetzt. Durch die Täter wurden im Objekt mehrere Türen aufgebrochen, um in einen Tresorraum gelangen. Die Täter nutzen anschließend im Markt befindliche Werkzeuggeräte, um einen Tresor aufzubrechen. Aus dem Tresor und weiteren Kasseneinsätzen wurde eine erhebliche Menge von Bargeld entwendet. Eine genaue Angabe des Diebesgutes muss noch ermittelt werden. Anschließend verließen die Täter wieder unerkannt das Gelände. Durch die brachiale Gewalt im Inneren des Marktes kam es zu erheblichen Beschädigungen, dessen Schadenswert auf ca. 40.000 Euro geschätzt wird. Die Direktion Kriminalität übernimmt alle weiteren Ermittlungen. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen, Fahrzeugen oder dem Einbruch machen können, sich mit der Polizei Herford in Verbindung zu setzten. Hierzu nutzen sie bitte die Telefonnummer 05221/8880.

