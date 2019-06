Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl von Werkzeug aus Gartenlaube

Herford (ots)

(ms) In der Zeit von Freitagabend, 19.00 Uhr, bis Samstagmorgen, 10.00 Uhr, wurde in eine Gartenlaube in der Kleingartenanlage an der Dennewitzstr. in Herford eingebrochen, indem ein Fenster aufgehebelt wurde. Aus der Laube wurden ein Werkzeugkoffer sowie zwei Kisten Mineralwasser entwendet. Zeugen werden gebeten sich an die Direktion Kriminalität der Polizei Herford unter der Tel.-Nr. 05221/ 888-0 zu werden.

