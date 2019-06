Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl diverser Werkzeuge aus einer Lagerhalle

Rödinghausen (ots)

(ms) In der Zeit von Mittwochnachmittag, 17.00 Uhr, bis Freitagnachmittag, 15.00 Uhr, brachen unbekannte Täter in eine Lagerhalle an der Donoer Str. in Rödinghausen ein. Dazu wurde eine Querstrebe als Sicherung eines Fensters abmontiert. Aus der Lagerhalle wurden diverse Werkzeuge und Werkzeugbehälter entwendet. Der Gesamtschaden wird auf ca. 12000 EUR beziffert. Mögliche Zeugen werden gebeten sich an die Direktion Kriminalität der Polizei Herford unter der Tel.-Nr. 05221/ 888-0 zu wenden.

