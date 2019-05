Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unfallflucht - Geschädigter war nur 5 Minuten abwesend

Rödinghausen (ots)

(ms) Am Freitagmorgen in der Zeit von 09.32 - 09.37 Uhr parkte 36-Jähriger aus Rödinghausen seinen grauen VW Golf am Fahrbahnrand der Westerbergstr./ Auf dem Brink. Als er nach wenigen Minuten zum PKW zurückkehrte stelle er vorn links einen Frontschaden fest. Der Verursacher hatte sich bereits entfernt, ohne sich um den entstandenen Sachschaden von ca. 1200 Euro zu kümmern. Eine Zeugin hatte noch beobachtet, wie das flüchtige Fahrzeug nach dem Rückwärtsfahren anschließend über die Alte Dorfstr. wegfuhr. Die Ermittlungen der Polizei dauern noch an. Mögliche weitere Zeugen werden gebeten sich an die Direktion Verkehr der Polizei Herford unter der Tel.-Nr. 05221/ 888-0 zu wenden.

