Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl aus PKW

Kirchlengern (ots)

(ms) In der Nacht zum Freitag wurde an einem blauen VW Golf, der am Tännesberger Weg in Kirchlengern geparkt stand, eine Seitenscheibe eingeschlagen. Aus dem Fahrzeuginneren wurde eine braune Geldbörse mit diversen Dokumenten, Kreditkarten und Ausweisen entwendet. Mögliche Zeugen werden gebeten sich an die Direktion Kriminalität der Polizei Herford unter der Tel.-Nr. 05221/ 888-0 zu werden.

