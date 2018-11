POL-OS: Osnabrück - VW Lupo angefahren und beschädigt

Osnabrück (ots) - Ein unbekannter Autofahrer stieß am Montagmorgen in der Rudolfstraße gegen einen blauen VW Lupo und entfernte sich anschließend, ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern. Die Fahrerin des Kleinstwagens hatte diesen gegen 6 Uhr kurz vor der Einmündung Spindelstraße auf einem Parkstreifen abgestellt. Als sie gegen 13 Uhr zurückkehrte, musste sie an der Fahrerseite ein Schaden von ca. 2000 Euro und gelb/grünen Lack feststellen. Zeugen, die Hinweise zu der Unfallflucht geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 0541/327-2215 bei der Osnabrücker Polizei.

