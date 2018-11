POL-OS: Merzen - Maschinen und Geräte bei Einbruch in Lechtrup erbeutet

Merzen (ots) - In der Zeit von Samstagnachmittag (15.30 Uhr) bis Montagmorgen (06 Uhr) verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Firmengelände am Mühlenweg. Dort machten sie sich an dem Zugangstor einer Halle zu schaffen und entwendeten aus der Halle und einem Baucontainer diverse Baumaschinen und Geräte. Das Diebesgut transportierten die Täter vermutlich mit einem Fahrzeug ab. Die Polizei in Fürstenau bittet daher Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich zu melden. Hinweise werden unter der Rufnummer 05901/95950 entgegengenommen.

