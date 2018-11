POL-OS: Melle: Körperverletzung in Diskothek

Melle (ots) - Die Polizei sucht Zeugen zu einer Körperletzung, die sich am frühen Sonntagmorgen in der Diskothek an der Industriestraße ereignete. Ein 37-jähriger Mann befand sich gegen 03.30 Uhr im Bereich zwischen der Theke und der Tanzfläche und unterhielt sich mit einer ihm unbekannten Frau. Plötzlich trat der vermeintliche Partner oder ein Bekannter der jungen Frau an den Bad Essener und schlug mit einer Glasflasche unvermittelt auf den Kopf des Mannes. Das Opfer erlitt dabei eine Platzwunde auf dem Kopf und ging zu Boden. Das Pärchen entfernte sich und war nicht mehr auffindbar. Der Täter war etwa 170cm groß, circa 30 Jahre alt und von kräftiger Gestalt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Melle in Verbindung zu setzen. Telefon: 05422-920600.

