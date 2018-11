POL-OS: Bad Rothenfelde - Unbekannte steigen in Kiosk ein

Bad Rothenfelde (ots) - Unbekannte Täter gelangten durch Einschlagen einer Scheibe in den Kiosk am ZOB, Bahnhofstraße. Die Tatzeit könnte am Montagmorgen, zwischen 05.03 Uhr und 05.29 Uhr liegen. Ohne Beute zu machen verließen die Einbrecher den Kiosk. Die Polizei in Dissen bittet um Hinweise zu dem Einbruch unter Tel.Nr.: 05421 921390.

