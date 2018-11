POL-OS: Stadt und Landkreis Osnabrück Betrugsmasche "Aufgefundener? goldener Ring"

1 weiterer Medieninhalt

Stadt und Landkreis Osnabrück (ots) - Seit ca. zwei Wochen werden immer wieder Bürger im Landkreis und vermutlich auch in der Stadt Osnabrück Opfer einer Betrugsmasche. Dabei spricht ein Täter die meist älteren Opfer (60+) an, zeigt ihnen einen vermeintlich gerade gefundenen "goldenen Ring" und fragt, ob er vielleicht vom Opfer verloren wurde. Danach übergibt der Mann, der sich als mittelloser Pole ausgibt, den Ring an sein Opfer und erhält dann bereitwillig 5 bis 10 Euro (oder mehr)"Finderlohn", um sich etwas zum Essen kaufen zu können. Da diese Ringe im Inneren eine 585-Gravur bzw. Stempel aufweisen, glauben die Opfer natürlich, einen Goldring bekommen zu haben, der - die Abgabe beim Fundbüro vorausgesetzt- ausreichend Finderlohn einbringt, um schadlos aus der Sache hervorzugehen. Beim Material der Ringe handelt es sich jedoch um geringwertiges, goldfarbenes Blech. Der Ring wurde auch nicht verloren, sondern vom angeblich mittellosen Täter fallen gelassen.

Hinweise zu dieser Masche, weitere Opfer und Hinweise zu den Tätern oder von ihnen genutzte Fahrzeuge bitte an die Polizei in GMH, 05401 879500.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Anke Hamker

Telefon: 0541/327-2072

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell