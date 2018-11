POL-ST: Rheine, Ladendiebe gestellt

Rheine (ots) - Ein Diebestrio hat sich am frühen Montagabend (12.11.2018), gegen 17.40 Uhr, in einem Geschäft an der Emsstraße aufgehalten. Ein Zeuge war auf die beiden Männer und die Frau aufmerksam geworden und konnte den Beamten das Vorgehen der Diebe schildern. Eine männliche Person steckte mehrere Parfümpackungen in eine mitgeführte Tragetasche. Nachdem er dann darüber einen Blumenstrauß gelegt hatte, übergab er die Tasche einer Frau. Diese wollte das Ladenlokal mit dem Diebesgut verlassen. Der zweite Mann hatte während dieser Zeit Schmiere gestanden. Am Ausgang konnten alle Drei angesprochen und der Polizei übergeben werden. Diese brachte die beiden 37 und 47 Jahre alten Männer und die 23-jährige Frau, alle aus Rumänien, zur Polizeidienststelle. Es stellte sich heraus, dass sich in der Tragetasche gestohlene Waren im Wert von 650 Euro befanden, überwiegend Kosmetika.

