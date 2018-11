POL-ST: Rheine-Gellendorf, Diebstahl gemeldet

Rheine (ots) - Unbekannte Diebe haben am Montagabend oder in der Nacht zu Dienstag (13.11.2018) einen Firmenwagen aufgebrochen. Nachdem sie in der Zeit zwischen 18.00 Uhr und 05.30 Uhr an dem weißen VW Crafter ein Fenster ausgebrochen hatten, begaben sie sich ins Innere. Aus dem Wagen entwendeten sie mehrere Bohrgeräte und Sägen. Der Wert der gestohlenen Maschinen liegt bei etwa 2.400 Euro. Zudem entstand an dem Wagen ein Schaden in Höhe von einigen Hundert Euro. Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Diebstahl oder zum Verbleib der Beute unter Telefon 05971/938-4215.

