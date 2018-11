POL-ST: Rheine, Einbruch in eine Schule

Rheine (ots) - Unbekannte Täter sind in die Edith-Stein-Schule an der Bühnertstraße eingestiegen. In der Zeit zwischen Montagabend, 18.10 Uhr und Dienstagmorgen (13.11.2018), 07.15 Uhr, brachen die Diebe an dem Gebäude ein Fenster auf und begaben sich dann in verschiedene Räume. Auch in den Büros sahen sich die Einbrecher um. Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten sie aus dem Gebäude etwas Bargeld und einige Rollen mit Postwertzeichen. Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Einbruch unter Telefon 05971/938-4215.

