POL-ST: Rheine-Hauenhorst, versuchter Einbruch

Rheine (ots) - Unbekannte Täter wollten am vergangenen Wochenende in eine Bäckerei an der Mesumer Straße einbrechen. Die Tatzeit liegt zwischen Sonntagvormittag, 09.00 Uhr und Montagmittag (12.11.2018), 12.30 Uhr. Mit einem unbekannten Werkzeug hatten der oder die Täter versucht, die Eingangstür zur Bäckerei aufzuhebeln. Dies gelang ihnen jedoch nicht. Der Schaden an der Tür wird auf etwa 800 Euro geschätzt. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05971/938-4215.

Rückfragen bitte an:



Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell