POL-ST: Steinfurt-Bo., Einbruch am Montag

Steinfurt (ots) - Die Polizei hat nach einem Einbruch, der am Montagnachmittag (12.11.2018) in Borghorst verübt worden ist, die Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten suchen Zeugen, die im Bereich Gantenstraße/Vorstädter Straße verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Der oder die Täter waren in der Zeit zwischen 14.30 Uhr und 17.00 Uhr auf das Grundstück eines Einfamilienhauses an der Vorstädter Straße gegangen. An der Rückseite des Gebäudes versuchten sie mehrfach eine Terrassentür aufzuhebeln. Dies gelang ihnen nicht. Schließlich schlugen sie mit einem Stein ein Loch in die Scheibe der Tür und begaben sich dann in die Räume. In verschiedenen Zimmern durchsuchten sie die Schränke und Behältnisse, wobei sie zahlreiche Gegenstände entnahmen und auf den Boden legten bzw. warfen. Nach ersten Feststellungen entwendeten die Täter einen Laptop, eine Apple-Box und eine Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02551/15-4115.

