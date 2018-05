POL-KS: Landkreis Kassel - Niestetal: Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Heiligenrode

Kassel (ots) - Die Ermittler des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo suchen nach einem Einbruch im Niestetaler Ortsteil Heiligenrode Kassel nach Zeugen. Unbekannte waren dort am gestrigen Donnerstag in der Zeit zwischen 07:40 Uhr und 12:10 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Straße "Hinter der Kirche" eingebrochen. Möglicherweise sind in diesem Bereich gestern verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen, die im Zusammenhang mit dem Einbruch stehen könnten.

Wie die zur Anzeigenaufnahme am Tatort eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes berichten, waren die Täter über die Tür zur Waschküche in das freistehende Einfamilienhaus eingestiegen. Diese hatten sie mit einem Werkzeug gewaltsam aufgehebelt und nach ersten Feststellungen der Hausbesitzer anschließend Bargeld in Höhe von rund 800 Euro gestohlen. In welche Richtung sie mit der Beute flüchteten und um wie viele Täter es sich handelte, ist gegenwärtig nicht bekannt.

Die Ermittler des K 21/22 bitten Zeugen, denen gestern im benannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Heiligenrode aufgefallen sind, sich unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

Christian Salmen -Pressestelle- Tel. 0561 - 910 1021

