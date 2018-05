POL-KS: Kassel - Mitte: Goldene Reißzwecken am Vorderreifen: Unbekannter beklaut Seniorin mit Ablenkungstrick; Zeugen gesucht

Kassel (ots) - Am späten Montagmorgen entwendete ein bislang unbekannter Mann einer Seniorin im Parkhaus der Mauerstraße mit einem Ablenkungstrick einen schwarzen Rucksack mit über 3.000 Euro Bargeld und anderen Gegenständen aus ihrem geparkten grauen Mitsubishi Colt. Nun bitten die für Trickdiebstähle zuständigen Beamten des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo Zeugen, die Hinweise zu dem 20 bis 30 Jahre alten Mann geben können, sich zu melden. Wie das Opfer berichtet, sei er etwa 1,60 - 1,65 Meter groß, von schlanker Statur und habe dunkle Haare. Er trug eine dunkle Jacke, eine dunkle Baseballkappe und soll ein südländisches Äußeres haben.

Wie die Seniorin gegenüber den aufnehmenden Beamten des Kriminaldauerdienstes mitteilte, ereignete sich der Trickdiebstahl gegen 11:15 Uhr. Zuvor hatte die Rentnerin gegen 10:30 Uhr bei der Filiale der Deutschen Bank in der Kölnischen Straße 13-15 über 3.000 Euro abgeholt und in ihrem Rucksack verstaut. Anschließend kaufte sie in einer nahegelegenen Bäckerei ein, von wo aus sie wieder zurück zu ihrem im Parkhaus abgestellten PKW ging. Sie legte ihren Rucksack im Kofferraum des Wagens ab und stieg ins Auto. Dann erschien der unbekannte Tatverdächtige an ihrem Wagen und bedeutete per Handzeichen, dass etwas an ihrem linken Vorderreifen sei. Sie stieg aus und erkannte mehrere goldfarbene Reißzwecken vor dem Vorderreifen. Der unbekannte Mann war zu diesem Zeitpunkt bereits wieder verschwunden. Auf dem Heimweg kam der Frau eine böse Vorahnung, woraufhin sie in ihrem Kofferraum nachschaute und den Diebstahl ihres schwarzen Rucksacks der Marke "Bogner" mitsamt des Bargeldes, Ausweis und diversen Wertkarten bemerkte. Vom Täter fehlt jede Spur. Es ist möglich, dass er die Frau bereits beim Abheben des Bargeldes in der Bankfiliale und auf ihrem Weg zurück zum Auto beobachtete.

Nun bitten die mit den Ermittlungen betrauten Beamten des K 21/22 der Kasseler Kripo Zeugen, die Hinweise zu dem Trickdieb geben können, sich unter der Telefonnummer 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

