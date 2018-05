POL-KS: Kassel - Wilhelmshöhe: Unfall zwischen Auto und Tram mit einer Verletzten

Kassel (ots) - Heute Morgen ereignete sich auf der Landgraf-Karl-Straße im Kasseler Stadtteil Wilhelmshöhe ein Zusammenstoß zwischen einem Auto und einer Straßenbahn, bei dem die Autofahrerin verletzt wurde. Der Sachschaden beläuft sich auf über 10.000 Euro.

Wie die an der Unfallstelle eingesetzten Beamten des Polizeireviers Süd-West berichten, ereignete sich der Unfall gegen kurz nach 7:30 Uhr. Zu dieser Zeit fuhr eine 37 Jahre alte Autofahrerin aus Kassel mit ihrem Wagen auf der Landgraf-Karl-Straße in Richtung der Wilhelmshöher Allee und wollte nach links über die Schienen in die Friedrich-Naumann-Straße abbiegen. Dabei übersah sie offenbar die ebenfalls stadteinwärts fahrende Tram und krachte mit dieser zusammen. Nach dem Anprall stieß die Autofahrerin mit einem am Fahrbahnrand geparkten Fiat zusammen, bevor ihr Skoda-Kombi zum Stehen kam..

Die leicht verletzte Autofahrerin brachte der Rettungsdienst vorsorglich in ein Kasseler Krankenhaus. Sowohl der 33 Jahre alte Tramfahrer als auch die 60 Fahrgäste blieben nach ersten Erkenntnissen unverletzt.

Wie die Beamten angeben, entstand am Skoda der 37-Jährigen ein Schaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Der Frontschaden an der Straßenbahn wird durch die Beamten ebenfalls mit rund 5.000 Euro beziffert. Der Schaden am geparkten Fahrzeug muss noch ermittelt werden.

Infolge der Rettungs- und Bergungsarbeiten kam es zeitweise zu Einschränkungen im Straßenbahnverkehr.

Die weiteren Unfallermittlungen werden beim Polizeirevier Süd-West in Baunatal geführt.

