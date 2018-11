POL-ST: Steinfurt-Burgsteinfurt, Container gebrannt

Steinfurt (ots) - In der Nacht zum Dienstag (13.11.2018) wurden der Feuerwehr und der Polizei unmittelbar nacheinander drei Containerbrände gemeldet. Um 02.44 Uhr wurde der Brand eines mit Altpapier gefüllten Containers an der Ochtruper Straße, in Höhe Hausnummer 77, gemeldet. Kurz darauf gingen zwei weitere Meldungen ein. An der Bahnhofstraße brannte ein großes Behältnis, das ebenfalls mit Altpapier befüllt worden war. In unmittelbarer Nähe, am Beginn der Gerichtsstraße, brannte dann ein dritter Müllcontainer. Hier wurde auch eine angrenzende Hecke beschädigt. Die Höhe des Sachschadens liegt jeweils im dreistelligen Eurobereich. Die Polizei hat die Ermittlungen zu den Bränden aufgenommen. Es ist davon auszugehen, dass die Container bzw. der Inhalt von unbekannten Personen angezündet worden sind. Die Beamten bitten um Hinweise unter Telefon 02551/15-4115.

