Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl eines Kfz.-Anhängers von einem Grundstück

Herford (ots)

(ms) Am Freitag in der Zeit von 16.30 - 20.30 Uhr wurde von einem Grundstück an der Salzufler Str. in Herford ein Anhänger Marke SDAH mit dem amtlichen Kennzeichen HF-EP 1003 entwendet, nachdem das Deichselschloss aufgebrochen wurde. Der Anhänger hat eine Tandemachse sowie eine graue Plane mit Aufschrift einer Haar-Design-Firma. Zeugen werden gebeten sich an die Direktion Kriminalität der Polizei Herford unter der Tel.-Nr. 05221/ 888-0 zu werden.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell