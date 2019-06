POL-HF: Unfall unter Alkoholeinfluss- Drei Fahrzeuge beschädigt

Kreispolizeibehörde Herford

(sls) Auf der Bäderstraße in Vlotho kam es am gestrigen Sonntag (3.6.) zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Fahrzeuge beschädigt wurden. Ein 53-jähriger Mazda-Fahrer aus Vlotho befuhr gegen 16:50 Uhr die Bäderstraße aus Richtung Salzuflener Straße kommend in Richtung Hohenhauser Straße. In Höhe des dortigen Freibades standen am rechten Fahrbahnrand mehrere Fahrzeuge abgeparkt. Hierzu gehörten ein schwarzer Seat eines 48-jährigen Fahrzeugführers aus Vlotho und ein schwarzer BMW. Dieser gehörte einem 60-jährigen Freibadbesucher ebenfalls aus Vlotho. In Höhe der beiden geparkten PKWs kam der Unfallverursacher nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß zunächst gegen den rechtsseitig geparkten Seat. Dieser wurde durch die Wucht des Zusammenstoss so weit nach vorne geschoben, dass er gegeben den davor geparkten BMW stieß. Bei der Unfallaufnahme wurde beim Verursacher erheblicher Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein durchgeführter Test verlief positiv, so dass dem Fahrzeugführer eine Blutprobe entnommen wurde. Der Führerschein wurde sichergestellt. Sowohl der Mazda, als auch der Seat mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von 10.500 Euro.

